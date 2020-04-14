غرفة الغاز: سوء التوزيع سبب في الندرة الراهنة

التاريخ: 14-أبريل-2020
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قال الأمين العام للغرفة الفرعية ووكلاء وموزعي الغاز بولاية الخرطوم فضل يس أمس، إن وضع الغاز في أسوأ حالاته بالخرطوم، مشيراً إلى أن شركات الغاز تعمل بكامل طاقتها ولكن توزيع بكمية ضعيفة، وتابع: ما لم يتوقف بيع السوق الأسود بالمستودع لا يتوفر الغاز بمحلات الخدمات بالأحياء.
وأوضح الأمين العام بحسب صحيفة السوداني، أن الدولة وضعت قوانين وضوابط لمنع التجمع لتفادي الازدحام وفقاً للاحترازات الصحية بالبلاد فهنالك تجمع بمستودع الشجرة لدرجة أدت لإغلاق الطرق المؤدية له وعرقلة السير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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