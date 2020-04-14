اغتيال ضابط شرطة على يد مجهولين بشمال كردفان

اغتال مجهولون ضابط شرطة برتبة ملازم أول رمياً بالرصاص صباح أمس الاثنين بولاية شمال كردفان.

وقال مصدر إن القتيل ملازم أول يدعى محمد مصطفى، يتبع للسجل المدني بولاية شمال دارفور، حيث كان في طريقه أمس من الفاشر إلى الخرطوم، وعند وصوله بالقرب من بارا أصيب بعيار ناري في رأسه أدى إلى مقتله من قبل مجهولين لاذوا بالفرار.

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وبحسب صحيفة السوداني، أضاف المصدر أن الشرطة دونت بلاغاً بالقتل العمد ولاحقت المتهمين للقبض عليهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)