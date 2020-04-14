الصيحة: * (كورونا).. مرحلة الانفجار * إعلان الحظر الكامل بالخرطوم * وجدي صالح: لا تراجع عن قرار حل منظمة الدعوة الاسلامية الجريدة: * اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن الحظر الشامل بالبلاد ابتداءً من السبت المقبل * مستندات تكشف تجنيب اموال بوزارة التخطيط العمراني الخرطوم السوداني: * البلاد في خطر * حالتا وفاة و(10) إصابات جديدة وحظر شامل في الخرطوم * اغتيال ضابط شرطة على يد مجهولين بكردفان المجهر: * اعتباراً من (السبت).. حظر تجوال شامل و(10) إصابات جديدة بـ (كورونا) * (المجهر) تحاور الحالة (3) المصاب بـ (كورونا) بعد تماثله للشفاء آخر لحظة: * السيادي: ماضون في الحظر الكامل مهما كلف * بدء تفريغ بواخر تحمل (175) ألف طن قمح Advertisements * إحباط تهريب وقود وإغلاق سوق بأم درمان الدار: * الصحة تعلن (10) حالات جديدة بكورونا وحظر التجوال الكلي من السبت ولمدة ثلاثة أسابيع * مريض الكورونا بالعزبة بحري يفجر مفاجآت للدار بعد شفائه * هذه قصة مرضي وشفائي من من كورونا من الألف للياء * بالصورة والقلم.. مقتل ضابط شرطة أثناء تأدية عمله * بيان مهم من لجنة مقاومة الخرطوم شرق اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الانجليزية للاساس والرياضيات للثانوي اليوم التالي : دخلنا مرحلة الخطر .. (10) إصغبات جديدة وحظر تجوال كامل السبت

وجدي صالح : قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية لا تراجع عنه

عائشة موسى: الإفراج عن نزلاء كوبر سبتم خلال أسبوعين

صفقة لشراء “200” ألف طن من القمح بالجنيه بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي الوطن: تسجيل 10 حالات بـ كورونا وفرض الحظر الكامل بالسبت

“هشام السواط يتبرع بـ 25 مليون جنيه لـ القومة للسودان

وجدي صالح : لا تراجع عن حل “الدعوة الإسلامية” الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق14 أبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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