التاريخ: 14-أبريل-2020
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قال الكاتب والأديب السوداني ابراهيم سليمان أبوناجي (من رابع المستحيلات أن تستطيع الدولة أو أي دولة في العالم تطبيق حظر التجول الكامل”24 ساعة” لمدة 5 أيام ناهيك عن ثلاثة أسابيع كما أعلن هؤلاء الذين لا يقرأون الواقع في الخرطوم، أولاً حتى في الدول الغنية لا يستطيع كل أفراد الشعب شراء المواد الغذائية لكل هذه الفترة وفي أي دولة فقراء).
وأضاف ابو ناجي بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (وبالنسبة للسودان الوضع كارثي، وإن طبق الحظر دون السماح بعدد ساعات معينة للشعب لشراء إحتياجاته الضرورية ستحدث كارثة وسيتم كسر حظر التجول وسيخرج الشعب بالقوة للشوارع وينهبون المحلات تماماً كما حدث بالأمس في دولة جنوب أفريقيا،وليس كل الأسر تملك المال وهناك من يعملون رزق اليوم باليوم.!).
كتب ابو ناجي منشوره على فيسبوك (كما أن العاصمة الآن فيها أعداد مهولة من سكان الأقاليم إنقطعت بهم السبل دون العودة لأهلهم، لأن القرار طبق عشوائياً وبفترة سماح 72 ساعة فقط قبل سريانه، والقانون يكفل لأي مواطن أن يعود لمحل إقامته، ومن السهولة بمكان تسفير البصات بنصف أو ثلث عدد ركابها لوجود مسافة بين كل راكب واخر كما تفعل كل الدول الغربية هنا.!).
وختم ابو ناجي (قللوا زحمة المدن بعودة كل مواطن الى محل إقامته.! #السماح_لسكان_الأقاليم_بالعودة_لولاياتهم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر كاتب سوداني يطلق تحذير شديد اللهجة من كارثة ستحدث في الخرطوم بسبب تطبيق حظر التجول الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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