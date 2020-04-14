إتفاقية ضخمة مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير 200 ألف طن قمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقعت الاثنين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اتفاقا مع برنامج الغذاء العالمي لشراء واستيراد 200 الف طن قمح لصالح حكومة السودان. ووقع الدكتور ابراهيم احمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن الوزارة فيما وقع عن برنامج الغذاء العالمي دكتور حميد نورو مدير مكتب البرنامج بالسودان وذلك بمباني الوزارة. وتحدث دكتور البدوي عقب الاتفاق مؤكدا ان السودان يتطلع لمزيد من الشراكات والمساهمات واشار الى تعاون البرنامج مع السودان خلال الفترة الماضية وقال ان دعم برنامج الغذاء العالمي للسودان شمل الدعم الاسري والمباشر فضلا عن دعم النازحين والمناطق المتضررة بالنزاعات والكوارث الطبيعية. وتحدث الوزير حول المسئولية المشتركة والتجارب الواسعة للبرنامج فى اطار التصدي لجائحة كورونا. وتحدث دكتور حميد نورو مدير مكتب البرنامج بالسودان مبينا ان حكومة السودان ستقوم بسداد قيمة تلك الكميات من القمح التي يوفرها البرنامج بالجنيه السوداني موضحا ان البرنامج سيستخدم هذه الاموال لتوفير النقد للضعفاء في جميع انحاء البلاد ليتمكنوا من استخدام هذه الاموال لشراء الطعام من اسواقهم المحلية. وذكر ان هذه الاتفاقية تعتبر استراتيجية لدورها في مساعدة الحكومة السودانية لضمان الامداد المستمر للقمح حتى يتمكن الناس من شراء الخبز من مخابزهم المحلية. واضاف ان الاتفاقية تمكن البنك المركزي من الاحتفاظ بأكثر من 50 مليون دولار كعملة صعبة وتثبيت سعر الصرف. وابان ان الاتفاقية تساعد الأسر الضعيفة عبر منحهم القوة الشرائية لتلبية احياجياتهم بجانب مساعدة المزارعين وتجار التجزئة على انتاج وتوريد الغذاء. واكد حميد بموجب الاتفاقية يمكن لبرنامج الغذاء العالمي تطبيق خبراته العالمية بطرق جديدة ومبتكرة لدعم الحكومة واستقرار الاقتصاد وضمان حصول شعب السودان على الغذاء.