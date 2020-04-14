وزير الصحة الروسي يُبلغ بوتين بابتكار مصل لعلاج كورونا وهذه التفاصيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، والتي نقلتها وكالة “rt” وقال فيها إنه تم التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

“موراشكو” وبحسب الوكالة الروسية أعلن أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا.

وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إن “شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول… وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية”.

وأضاف: “نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية”.

وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوما

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصا.

وحتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و867 ألفا، توفي منهم أكثر من 115 ألفا.

بينما تعافى ما يزيد على 434 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.