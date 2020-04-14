رئيس دولة فلسطين محمود عباس ينعي أبو عيسى

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمين عام اتحاد المحامين العرب الأسبق، وزير خارجية السودان الأسبق، الدكتور فاروق أبو عيسى، الذي انتقل إلى رحمته تعالى في السودان أمس.

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وبحسب (سونا)، قال أبو مازن في برقية تعزية إلى أمين عام اتحاد المحامين العرب ناصر كريوين، ولرئيس الاتحاد رجائي عطية، والأمناء العامين المساعدين، وأسرة الفقيد، “فقدنا مناضلا وطنيا، مدافعا عن قضايا أمته العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى كونه أحد الأمناء العامين الذين ارتقوا باتحاد المحامين العرب ورسالته إلى مستويات غير مسبوقة”.

وتقدم الرئيس الفلسطيني لأسرة الفقيد خاصة وللمحامين العرب عامة بتعازيه الحارة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)