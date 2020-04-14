إصابة أربعة وحرق تسعة منازل بالدروشاب

طالب رئيس المجلس الأعلى لشؤون دينكا نوك “كاربينو دينق نيال“، رئيس المجلس السيادي الفريق أول “عبد الفتاح البرهان” ورئيس الوزراء “حمدوك” بحماية مواطني أبيي. وأضاف في حديثه بحسب صحيفة المجهر، أن المواطنين تعرضوا لنهب وحرق أكثر من تسعة منازل.

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وأوضح أن المصابين قاموا بتدوين بلاغات بقسم الدروشاب “17”في مواجهة المتهمين. وأدان الهجوم على مواطني أبيي المقيمين بمنطقة “الدر شاب” شمال مربع “5” الذي أدى إلى إصابة وجرح أكثر من أربعة أشخاص بينهم امرأة أصيبت بكسر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)