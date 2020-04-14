التاريخ: 13-أبريل-2020
418 مشاهدة
طالب رئيس المجلس الأعلى لشؤون دينكا نوك “كاربينو دينق نيال“، رئيس المجلس السيادي الفريق أول “عبد الفتاح البرهان” ورئيس الوزراء “حمدوك” بحماية مواطني أبيي. وأضاف في حديثه بحسب صحيفة المجهر، أن المواطنين تعرضوا لنهب وحرق أكثر من تسعة منازل.
وأوضح أن المصابين قاموا بتدوين بلاغات بقسم الدروشاب “17”في مواجهة المتهمين. وأدان الهجوم على مواطني أبيي المقيمين بمنطقة “الدر شاب” شمال مربع “5” الذي أدى إلى إصابة وجرح أكثر من أربعة أشخاص بينهم امرأة أصيبت بكسر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أربعة وحرق تسعة منازل بالدروشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.