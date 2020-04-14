إعادة ملف شاب متهم بقتل صديقه

التاريخ: 13-أبريل-2020
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ألغت المحكمة العليا بالخرطوم عقوبة السجن لمدة (٣) أعوام والجلد (٤٠) جلدة، في مواجهة شاب قتل صديقه ضرباً بعود طورية داخل مقابر حلة حمد، أثر خلاف دار بينهما، وأعادت المحكمة ملف القضية لمحكمة الموضوع، التي كانت قد أدانت المتهم تحت نص المادة (139/78) من القانون الجنائي والعقوبة السابقة، بالإضافة إلى أن يدفع المدان دية عدل مبلغ (10) ألف جنيه، تحصل بالطريق المدني.
وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن نقاشاً دار بين المتهم والمجني عليه حول مبلغ ( 30) جنيهاً، واحتدم النقاش بينهما، الأمر الذي دفع المتهم إلى أن يأخذ عود طورية، ويسدد ضربتين للمجني عليه، أصابته في الرأس، ومرة أخرى ضربه، وطلب شهود الاتهام من المتهم إسعاف المجني عليه، لكنه رفض ذلك، ومن ثم غادر مسرح الجريمة.
وقام شهود الاتهام بإسعاف المجني للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بتلك الجروح، وتم إبلاغ الشرطة عن وقوع الجريمة، وتحركت قوة إلى مسرح الحادث، وأرسل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وتم القبض على المتهم، ودونت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وأمرت النيابة بتقديم وتحويل الملف إلى المحكمة للفصل فيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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