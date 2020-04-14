الكهرباء: تحسن في التوليد رغم العجز

أعلن وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة المهندس خيري عبد الرحمن، أن توليد الكهرباء يشهد تحسناً واضحاً، بالرغم من أنه لن يغطي العجز في الطلب الكلي كاملاً، وأوضح أن عدداً من محطات التوليد قد دخلت الخدمة بعد انتهاء فترة الصيانة السنوية بالجهد الكبير الذي تبذله الكوادر الفنية الوطنية في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع.

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وأشار عبد الرحمن بحسب (سونا) أمس، إلى أن استكمال تشييد وتشغيل محطة قري (3) التي ستضيف أكثر من (340) ميقاوات في مرحلتها الأولى، علاوة على التغلب على المشكلات الفنية في توصيل الإمداد الكهربائي المصري بفصل الشبكة الشمالية من دنقلا عن الشبكة القومية السودانية، لتفادي التعقيدات الفنية مما وفر حوالي (70) ميقاوات من الربط المصري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)