التاريخ: 13-أبريل-2020
0 مشاهدة
أعلن وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة المهندس خيري عبد الرحمن، أن توليد الكهرباء يشهد تحسناً واضحاً، بالرغم من أنه لن يغطي العجز في الطلب الكلي كاملاً، وأوضح أن عدداً من محطات التوليد قد دخلت الخدمة بعد انتهاء فترة الصيانة السنوية بالجهد الكبير الذي تبذله الكوادر الفنية الوطنية في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع.
وأشار عبد الرحمن بحسب (سونا) أمس، إلى أن استكمال تشييد وتشغيل محطة قري (3) التي ستضيف أكثر من (340) ميقاوات في مرحلتها الأولى، علاوة على التغلب على المشكلات الفنية في توصيل الإمداد الكهربائي المصري بفصل الشبكة الشمالية من دنقلا عن الشبكة القومية السودانية، لتفادي التعقيدات الفنية مما وفر حوالي (70) ميقاوات من الربط المصري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء: تحسن في التوليد رغم العجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.