المريخ يفتح تحقيقاً حول اختفاء المُخالصة.. الاتحاد: لا علاقة لنا بالأمر والمُخالصة سليمة

أثار التحقيق الذي أوردته (الصيحة) بالأمس، حول قضية التوغولي دونو كوكو مع المريخ، والتي صدر من خلالها حكم لصالح اللاعب يقضي بأن يُسدِّد المريخ له قرابة الـ(40) ألف دولار في فترة زمنية لا تتجاوز 45 يوماً، وبالعدم يُعاقب الأحمر بالحرمان من التعاقُدات لمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية، أثار ردود فعل واسعة في الوسط المريخي.. حيث أدلى الوكيل الموريتاني عبد الحي أدومو وكيل اللاعب بتصريحات لوسائل الإعلام، تطرّق فيها للقضية، في وقت كانت فيه المُخالصة التي انفردت (الصيحة) بنشرها مثار تداول ونقاش واسع حول صياغتها وشكلها العام وسط غضبٍ كبيرٍ وانتقادات حادّة حول مسألة اختفاء أصل المُخالصة من المكتب التنفيذي وتساؤلات حول الأمر.

تصريحات المُوريتاني

كشف الموريتاني عبد الحي أدومو وكيل اللاعب التوغولي دونو كوكو، كواليس الحكم الذي أصدره “فيفا” لصالح موكله ضد المريخ وقال: (دفعنا بشكوى لـ”فيفا”، قدّمنا خلالها العقد الذي وقّعه اللاعب مع النادي، والمُخالصة التي وقّعها اللاعب مع المريخ وهي لا تتطابق وفق أرقامها المالية مع العقد). وأشار أدومو إلى أنّ “فيفا” خاطب المريخ، وردّ النادي السوداني بالمُخالصة، واتّضح أنّ المخالصة كانت تحوي حصول اللاعب على مقدم عقدٍ “5” آلاف دولار، وراتب شهرين، دون الإشارة إلى أنّ اللاعب ليس لديه متبقي استحقاقات طرف النادي، وفي النهاية حكم “فيفا” للاعب بالحصول على أمواله المتبقية،

وأوضح ادومو أنّ “فيفا” أمهل المريخ 45 يوماً لسداد المبلغ وإلاّ سيتم حظر النادي من التعاقُد مع لاعبين جدد، وأكد عبد الحي ادومو وكيل المُحترف التوغولي السابق في المريخ دونو كوكو، إنّ اللاعب استلم من المريخ 5 آلاف وراتب شهرين عن طريق منتصر الزاكي الذي كان مديراً تنفيذياً للنادي وقتها لحظة توقيع المخالصة.

وأوضح في تصريحات لموقع (sport249) أنّ مخالصة دونو مع المريخ لم تكن نهائية، وأنّ اللاعب تبقت له استحقاقاتٍ بطرف النادي وفقاً للعقد الذي مدّته عامان.

وكشف ادومو عن أنّه تلقى وعداً من منتصر الزاكي بمُعالجة الأمر لاحقاً، وترجاه أنّ يقنع دونو كوكو بالقبول بالمبلغ الحالي والتوقيع على الأوراق .وأضاف “بعد أنّ وقّع كوكو الأوراق لم يتجاوب زيكو معي، وللأسف لم يفِ بوعده معي بحل الأمر بشكلٍ نهائي، رغم أنّه التزم لي بشكلٍ شخصي خلال تواصُله الهاتفي”، وكشف أدومو عن أنّهم أرسلوا إلى “فيفا” خطابًا تعسفيًا عن أنّ نادي المريخ لا يرد عليهم، وأن اللاعب عانى بشدةٍ خلال فترة تواجده في السودان، وعاش أوضاعاً صعبة وصلت مرحلة عدم القدرة على توفير احتياجاته اليومية. وأوضح ادومو أنّ هناك أموراً في “فيفا” ليست مزاجية ولا ترتبط بشخصٍ معين. وتابع: “فيفا” بعد الشكوى من جانبنا اطّلع على العقد المُوقّع بين اللاعب والنادي، وأيضاً المُخالصة التي أرسلها المريخ عندما تمّ استفساره، وأوضحت المخالصة أنّ اللاعب تحصّل على5 آلاف دولار وراتب شهرين، مع أنّ عقده مع النادي لمدة عامين، وراتبه 1500 دولار، ولديه مقدّم عقد ثانٍ يبلغ 5 آلاف دولار، وبالتالي الأرقام المالية للمُخالصة غير متطابقة مع الأرقام المالية للعقد، كما أنّ المخالصة لم تنص على أنّ اللاعب ليست لديه استحقاقاتٍ مالية طرف المريخ، فلم يتردّد “فيفا” في الحكم لمصلحة اللاعب.

تناقض

التصريحات أعلاه التي وردت على لسان الوكيل الموريتاني، حوت تناقضاً واضحاً مع مراحل سير القضية التي انفردت بها (الصيحة) بالأمس، ففي الوقت الذي أقر فيه الوكيل الموريتاني بتوقيع اللاعب لمُخالصة واستلامه لمبلغ (8000 ألف دولار)، متحدثاً عن ثغرة تتعلّق بأن المُخالصة لم تشر لأنّ اللاعب تنازل عن استحقاقاته لبقية فترة عقده، فإنّ المحامي التونسي (محامي اللاعب) رد لـ”فيفا” بعد إرسال المريخ للمخالصة بإنكار أن اللاعب وقع مخالصة من الأساس وطعن في المخالصة بالتزوير، ونفى أن يكون دونو كوكو تسلم من النادي 8000 ألف دولار، مشيراً لأن كل ما تسلمه هو 800 دولار، متهماً النادي بإضافة (صفر) وهو ما دفع “فيفا” لمطالبة المريخ بالنسخة الأصلية من المخالصة عبر الـ(DHl).

صياغة المُخالصة

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صورة المُخالصة التي نشرتها (الصيحة) وجدت حظاً واسعاً من التداول بين أنصار المريخ، حيث أفاد قانوني تحفظ على ذكر اسمه لـ(الصيحة) بالقول: (طالعت تحقيق الصيحة، وتابعت تصريحات الوكيل الموريتاني ولفت انتباهي اختلاف خطاب المحامي لـ”فيفا” حول المخالصة عن تصريح الوكيل، وأضاف: (لكن تصريحات عبد الحي أدومو دفعتني للتوقف أكثر عند المخالصة ومع الأسف فإن حديثه حول وجود ثغرات في المُخالصة حقيقي وسليم، صحيح أنها تحدثت عن عدم وجود استحقاقات للاعب التوغولي على المريخ، لكن النص بهذه الطريقة يقبل التأويل لأنه يمكن أن يكون محدداً بفترة المخالصة وهي منذ توقيعه مع النادي في مايو حتى انتهاء عقده في أغسطس، لأنّ المخالصة لم تشر بنص واضح وصريح لأن اللاعب تنازل عن استحقاقاته حتى نهاية فترة عقده الممتدة بعامين، وأنه قبل بمبلغ 8000 ألف دولار كتسوية يتنازل بمُوجبها عن استحقاقات بقية عقده مقابل إنهاء التعاقد، كما أن ملاحظات المحامي حول وجود كشط في التاريخ وتوقيع اللاعب كلها ثغرات يمكن أن يستغلها المحامون المُتخصِّصون في هذه القضايا).

الاتحاد: لا علاقة لنا

كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن تسلّمه خطاباً من لجنة الانضباط بـ”فيفا”بشأن نادي المريخ يطالب بدفع مبلغ وقدره 35 ألف دولار لصالح اللاعب التوغولي دونو كوكو. وأوضح الأمين العام لاتحاد الكرة حسن أبو جبل، أنّ القرار أمهل نادي المريخ 45 يوماً، وأشار جبل إلى أنّ نادي المريخ أجرى مُخالصة مع اللاعب كوكو في التاسع عشر من يونيو للعام2018، وأنّ اللاعب تسلّم استحقاقاته كاملة والبالغة 8 آلاف دولار، وتابع: لا أعلم لماذا لم يرد نادي المريخ على خطاب “فيفا” وإرسال المخالصة السليمة والمختومة من اتحاد الكرة، وطالب أبو جبل المسؤولين في نادي المريخ بالاستئناف والدفع بالمُستندات الحقيقية تجاه العقوبة، وأضاف: الاتحاد العام لا يتحمّل المسؤولية لأنّ الخطابات ترسل معنونة إلى نادي المريخ.

تحقيق في المريخ

تفيد متابعات (الصيحة) ووفقاً لمصادر موثوقة، أن مجلس المريخ يتّجه إلى فتح تحقيق حول اختفاء مُخالصة اللاعب التوغولي دونو كوكو التي لم يتم العثور عليها في المكتب التنفيذي وهو ما جعل النادي يفشل في الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عندما طلب الأخير من المريخ إرسال الأصل عبر (DHL)، الأمر الذي أدّى في نهاية المطاف لصدور الحكم في صالح اللاعب التوغولي.

غضب وانتقادات

أنصار المريخ عبر مواقع التّواصُل الاجتماعي المختلفة شنُّوا، انتقادات حادة وفتحوا النار على إدارة النادي والمسؤولين حول الفوضى في ظل اختفاء مستندات مهمة مثل مُخالصة التوغولي دونو كوكو، مشيرين لتكرار تلك الحوادث التي تتسبّب في عقوبات على النادي من الاتحاد الدولي “فيفا”.. كما شَنّ الأنصار هجوماً حاداً على سوداكال وحمّلوه مسؤولية ما يحدث في ظل الغموض والضبابية التي تُحيط بملف الأجانب والتّصريحات المُستمرة للوكلاء واللاعبين والمدرّبين التي تشير لعدم منحهم استحقاقاتهم.

تقرير – ناصر بابكر

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)