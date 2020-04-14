المتهم بقتل ابنه يسجل اعترافاً قضائياً

سجل المتهم بقتل ابنه بآلة حادة (سكين) داخل منزلهم بشرق النيل، سجل اعترافاً قضائياً بجريمته، ودونت النيابة بلاغاً تحت المادة 130 من القانون تمهيداً لتحويل الملف للمحاكمة.

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وتعود التفاصيل الأولية بحسب صحيفة الدار، إلى أن خلافاً دب بين المتهم والمجني عليه، حيث سدد له المتهم طعنة تسببت في وفاته، وعقب وقوع الجريمة تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، كما تم العمل الفني بواسطة فريق مسرح الحادث، ونقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، ومازالت النيابة تواصل التحريات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)