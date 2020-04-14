سقوط طفل من عربة ووفاته في الحال

تم تدوين بلاغ بقسم شرطة مرور أم درمان برئاسة العقيد عمر صديق الزمزمي ضد سائق أحد العربات إثر سقوط طفل من العربة مما أدى لوفاته في الحال.

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وبحسب صحيفة الدار، قام أفراد شرطة المرور بعمل اللازم وبأورنيك (8) جنائي تم نقل جثمان الطفل لمشرحة أم درمان، حيث قامت الإدارة الفنية بالمشرحة بإشراف مديرها البروف جمال يوسف بعمل اللازم وتسليم الطفل المتوفي لأسرته لمواراته الثرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)