التاريخ: 13-أبريل-2020
0 مشاهدة
تم تدوين بلاغ بقسم شرطة مرور أم درمان برئاسة العقيد عمر صديق الزمزمي ضد سائق أحد العربات إثر سقوط طفل من العربة مما أدى لوفاته في الحال.
وبحسب صحيفة الدار، قام أفراد شرطة المرور بعمل اللازم وبأورنيك (8) جنائي تم نقل جثمان الطفل لمشرحة أم درمان، حيث قامت الإدارة الفنية بالمشرحة بإشراف مديرها البروف جمال يوسف بعمل اللازم وتسليم الطفل المتوفي لأسرته لمواراته الثرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط طفل من عربة ووفاته في الحال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.