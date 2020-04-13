مقتل شاب على يد شقيقه أثناء نومه

التاريخ: 13-أبريل-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة أقدم شاب في مقتبل العمر على تسديد طعنات لشقيقه الأكبر أثناء نومه متسبباً في وفاته وذلك بإحدى المناطق التابعة لولاية شمال كردفان. Advertisements وتعود تفاصيل هذه الحادثة بحسب صحيفة الدار، إلى خلافات بينهما وعقب وقوع الجريمة البشعة باءت جميع المحاولات لإنقاذه بالفشل ولفظ أنفاسه الأخيرة عندها تم اخطار الشرطة بواسطة الشاكي والتي بدورها اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم العمل الفني ودون بلاغ بدائرة الاختصاص ومازالت الإجراءات مستمرة لكشف الملابسات. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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