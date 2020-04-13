مصادر ترصد تطورات وفاة مواطن داخل الحراسة ببورتسودان

تقدمت أسرة القتيل أحمد الطاهر ببلاغ في مواجهة أفراد الشرطة بقسم الثورة ببورتسودان الذي كان ابنهم محتجزاً به في مشاجرة، إلى أن توفى المرحوم داخل حراسة قسم شرطة الثورة ببورتسودان، كما حجزت الشرطة ابنه الصغير في مكاتب القسم.

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وبحسب صحيفة الدار، قامت أسرة المرحوم بتدوين بلاغ بقسم حماية الأسرة والطفل ببورتسودان، وأكد شقيق القتيل بأنهم لم يعلموا بوفاة شقيقهم إلا بعد الاتصال بهم من قبل قسم الشرطة، وأكدوا على متابعتهم لإجراءات البلاغ إلى أن يقول القضاء الموقر كلمته بإذن الله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)