فيصل محمد صالح :منح إجازة للعاملين في القطاعين العام والخاص بولاية الخرطوم

قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح إنه سيتم منح العاملين في القطاعين العام والخاص بولاية الخرطوم إجازة طوال فترة الحظر الشامل لمدة 24 ساعة ، الذي قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تطبيقه على ولاية الخرطوم، اعتبارا من السبت القادم ولمدة 3 أسابيع ،و تركت اللجنة للولايات الأخرى التقديرات في الإعلان عن ذلك وفقا للأوضاع الصحية بها.

وقال وزير الإعلام في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية إنه تم استثناء بعض الجهات الخدمية المرتبطة بمعاش المواطنين بشكل مباشر، كما سيسمح للصيدليات والبقالات فى الأحياء بالعمل لساعات معينة لمد المواطنين بالاحتياجات الضرورية والمواد والسلع التموينية.

وقال فيصل إن اللجنة استمعت إلى تقرير مطول قدمه وزير الصحة الدكتور أكرم علي حول الوضع الصحي، مضيفا أن التقرير “مقلق”، مما دعا اللجنة العليا إلى اتخاذ القرار الذي طالبت به وزارة الصحة وهو الحظر الشامل.

واشار إلى أن اللجنة استمعت إلى عدة تقارير من اللجان الفنية المساعدة وقال” إنه خلال الثلاثة أيام المقبلة ستعلن اللجنة الفنية عددا من القرارات والتفاصيل تباعا” ، منوها إلى أنه سيتم رفع الحظر لبعض الساعات خلال اليوم حتى يتمكن المواطنون من التحرك في الأحياء لشراء كافة المستلزمات الضرورية لهم.

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واشار إلى أن الحظر في ولاية الخرطوم يجيء وفقا لاعتبارات أن كل الإصابات سجلت في الخرطوم حسب التقارير الصحية إلا حالة واحدة في نهر النيل ، مضيفا أن اللجنة الفنية ستعلن تفاصيل وقرارات خلال الأيام القادمة.

وفيما يتعلق بالإفراج عن سجناء الحق العام قال الوزير ” اللجنة استمعت إلى تقرير من النائب العام والذي وقع قرارا بإخلاء سبيل سجناء الحق العام من بعض السجون في الولاية وسيمتد القرار إلى الولايات بعد المراجعة الدقيقة للكشوفات حسب الجرائم المرتكبة.

واضاف أن اللجنة استمعت إلى تقارير حول الدعم والمساعدات المالية والعينية من الجاليات السودانية في الخارج لمجابهة تداعيات جائحة كورونا ، لافتا إلى أن هناك اتصالات مع بعض الدول لوصول تلك المساعدات خاصة المالية والتي تواجه بعض المشاكل بسبب التحويلات البنكية مع السودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)