التاريخ: 13-أبريل-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة تمكنت سلطات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي نشب بمحلات أبو الفاضل المجاورة للمحطة الوسطى بمدينة بحري واخماده على وجه السرعة، بينما أغلق المحل أبوابه أمام المتسوقين تحسباً لانتقال الحريق إلى داخل المحل وسط حالة من القلق والتوتر سادت في الأجواء قبل أن يتم احتواء النيران التي اشتعلت في أحد الكونتينرات المخزنة خارج المحل وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة الرئيسية فيما تجري التحريات بحسب صحيفة الدار، لمعرفة أسباب الحريق. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمحلات أبو الفاضل بلازا ببحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.