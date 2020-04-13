تعرف على استثناءات حظر التجوال الكلي

أكد وزير الاعلام وجود استثناءات من حظر التجوال الكلي يشمل الجهات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين بشكل مباشر، وساعات يرفع خلالها الحظر يسمح خلالها بفتح البقالات والصيدليات داخل الأحياء.

وكانت اللجنة العليا لطوارئ الكورونا قررت فرض حظر تجوال شامل خلال الـ24 ساعة في ولاية الخرطوم اعتباراً من يوم السبت المقبل وعلى مدى ثلاثة أسابيع.

وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعا استمر لثلاث ساعات متواصلة، ناقشت فيه تقرير وزارة الصحة حول فايروس كورونا الذي جاء مقلقا الأمرالذي دعا اللجنة إلى اتخاذ قرار فرض حظر التجوال الكامل بولاية الخرطوم.

وبحسب سونا، أشار فيصل إلى أن هناك استثناءات للجهات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين بشكل مباشر، وساعات يرفع خلالها الحظر يسمح خلالها بفتح البقالات والصيدليات داخل الأحياء ستعلنها بالتفصيل خلال اليومين المقبلين لجنة فنية تعكف على دراسة ذلك.

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وعزا فيصل تطبيق حظر التجوال على ولاية الخرطوم لأن كل الحالات اكتشفت فيها عدا حالة واحدة بنهر النيل، كما أن الولايات لم تثبت فيها حالات إصابات بـ”كورونا”، مشيرا إلى أن اللجنة تركت لحكومات الولايات تقدير مواقفها.

وكشف عن اتصالات تجري مع عدد من الدول لتسهيل تدفق المساعدات المالية والتبرعات من الجاليات السودانية بالخارج لمجابهة جائحة “كورونا”، حيث هناك بعض الإشكالات في التحويلات المالية، وقال فيصل إن النائب العام أمر بإخلاء بعض سجناء الحق العام بعد مراجعة دقيقة لقضاياهم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)