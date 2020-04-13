توجيه بالتشديد في إنفاذ أوامر الطوارئ بالخرطوم

وجهت محلية الخرطوم بالتشديد في إنفاذ أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020م الصادر من رئيس مجلس الوزراء والخاص بالسلامة العامة فيما يلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار جائحة كورونا.

وقرر اللواء ركن (م) الطاهر عبدالله محمد صالح معتمد محلية الخرطوم بحسب سونا خلال تفقده عددا من الوحدات الإدارية بإغلاق المحلات التجارية والمخابز غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية وقيام حملات مكثفة للأسواق والمرافق العامة لمتابعة إنفاذ أمر الطوارئ، كما وجه المعتمد مديري الوحدات الإدارية والشؤون الصحية بمراجعة أوزان الخبز وجودة المنتج حسب المواصفات المعتمدة من الولاية بجانب مواصلة حملات إغلاق مواقع الشيشة والأندية والمقاهي وحظر التجمعات بكافة أشكالها.

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إلى ذلك، كشف المعتمد عن توجيه مديري الوحدات الإدارية بالانتقال من العمل الديواني إلى الميداني عبر إنشاء مكاتب ميدانية متنقلة للوحدات داخل الحدود الجغرافية لكل وحدة بهدف تقصير الظل الإداري للمواطنين في ظل الأوضاع الصحية الاستثنائية التي تتطلب توصيل الخدمات الإدارية وحل شكاوى المواطنين في مواقع سكنهم دون اللجوء إلى رئاسة الوحدات .

وعلى صعيد متصل شدد معتمد الخرطوم على استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة بجميع الوحدات الإدارية تمهيدا لتقديم الدعم اللازم لهم بجانب اعتماد مقترح إنشاء بنك الطعام التكافلي بين المواطنين والخيرين لمساعدة الأسر الفقيرة في إطار التحسبات للإغلاق الكامل للولاية بسبب وباء كورونا .

إلى ذلك اطلع المعتمد على استعدادات الوحدات الإدارية لفصل الخريف والوقوف على انطلاقة المرحلة الثانية من العمل منتصف الشهر الجاري بجانب تفعيل آلية إزالة المخالفات الهندسية وتجويد أداء النظافة ورعاية مشروعات تطوير الأحياء عبر الشراكة مع مكونات المجتمع المدني.

الخرطوم ( كوكش نيوز )