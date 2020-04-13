اتفاق بين المالية وبرنامج الغذاء لتوفير 200 ألف طن قمح

وقعت اليوم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اتفاقاً مع برنامج الغذاء العالمي لشراء واستيراد 200 ألف طن قمح لصالح حكومة السودان. ووقع الدكتور إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن الوزارة فيما وقع عن برنامج الغذاء العالمي دكتور حميد نورو مدير مكتب البرنامج بالسودان وذلك بمباني الوزارة.

وتحدث دكتور البدوي عقب الاتفاق بحسب (سونا)، مؤكداً ان السودان يتطلع لمزيد من الشراكات والمساهمات وأشار إلى تعاون البرنامج مع السودان خلال الفترة الماضية، وقال ان دعم برنامج الغذاء العالمي للسودان شمل الدعم الأسري والمباشر فضلاً عن دعم النازحين والمناطق المتضررة بالنزاعات والكوارث الطبيعية. وتحدث الوزير حول المسئولية المشتركة والتجارب الواسعة للبرنامج فى اطار التصدي لجائحة كورونا.

وتحدث دكتور حميد نورو مدير مكتب البرنامج بالسودان مبيناً ان حكومة السودان ستقوم بسداد قيمة تلك الكميات من القمح التي يوفرها البرنامج بالجنيه السوداني موضحاً ان البرنامج سيستخدم هذه الأموال لتوفير النقد للضعفاء في جميع أنحاء البلاد ليتمكنوا من استخدام هذه الأموال لشراء الطعام من أسواقهم المحلية.

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وذكر ان هذه الاتفاقية تعتبر استراتيجية لدورها في مساعدة الحكومة السودانية لضمان الامداد المستمر للقمح حتى يتمكن الناس من شراء الخبز من مخابزهم المحلية.

وأضاف ان الاتفاقية تمكن البنك المركزي من الاحتفاظ بأكثر من 50 مليون دولار كعملة صعبة وتثبيت سعر الصرف، وأبان ان الاتفاقية تساعد الأسر الضعيفة عبر منحهم القوة الشرائية لتلبية احتياجاتهم بجانب مساعدة المزارعين وتجار التجزئة على انتاج وتوريد الغذاء.

وأكد حميد بموجب الاتفاقية يمكن لبرنامج الغذاء العالمي تطبيق خبراته العالمية بطرق جديدة ومبتكرة لدعم الحكومة واستقرار الاقتصاد وضمان حصول شعب السودان على الغذاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)