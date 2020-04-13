السودان يتفاوض مع اليابان للحصول على عقار ضد اعراض كورونا

التاريخ: 13-أبريل-2020
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اعلنت وزارة الخارجية السودانية عن ارسالها بعثة إلى اليابان لمخاطبة السلطات لتوفير عقار أثبت فاعليته ضد أعراض المرض.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية – في بيان- بحسب قناة العالم أنها توالى متابعة أوضاع الجاليات السودانية والعالقين، كما هو الحال فى بعثات السودان فى كل من كمبالا، ونواكشوط، وأسمرا، وباريس، والقاهرة، والرباط، وجنيف، حيث تقوم بتوفير الاحتياجات والرعاية الطبية والمأوى لهم.
وأفادت بعثات السودان بكل من مسقط، وإسلام آباد، والرباط، وآكرا، بفتح باب التبرعات لأبناء الجالية الراغبين في المساهمة فى التصدى لجائحة كورونا في ذات السياق، قامت بعثة السودان بجنيف بإحالة خطاب رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، إلى منظمة الصحة العالمية بشأن توفير مساعدات لدول المنظمة لمجابهة وباء كورونا، وتلقت البعثة بجنيف إحصائية من المفوضية السامية لشئون اللاجئين تفيد بحصول أكثر من ٣٢٠ ألف لاجئ ونازح داخل السودان على مواد نظافة ومواد إنسانية للوقاية من المرض.
كما قامت بعثة السودان ببرلين بمخاطبة وزارتى الخارجية، والتعاون الاقتصادى والتنموي، وشركة سيمنز، لتقديم المساعدة بتوفير أجهزة تنفس صناعى ومعينات طبية، وتلقت فى المقابل عرضا من وزارة الاستثمار البولندية لشراء أجهزة تنفس صناعي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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