ابن سلمان في ورطة كبيرة… تطورات خطيرة تخص سعود القحطاني تحديدا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وكالة “الأناضول” التركية إن محكمة العقوبات المشددة في إسطنبول، وافقت على قبول لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة التركية ضد 20 مواطنا سعوديا، في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جما، في قنصلية بلاده بإسطنبول، عام 2018.

ووفقا لما نقلته الوكالة فإن “محكمة العقوبات المشددة الـ11 في إسطنبول وافقت على لائحة الاتهام بحق 20 شخصا سعوديا، منهم سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات في المملكة، على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018”.

وكانت النيابة العامة التركية قد طالبت في لائحة الاتهام المكونة من 117 صفحة والمقدمة في 25 من مارس الماضي “إنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق 20 شخصا بتهمة ضلوعهم بجريمة مقتل خاشقجي.

وتضمنت المطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني، بتهمة التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

وطالبت النيابة التركية أيضا إلحاق عقوبة السجن المؤبد بحق “18 آخرين بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

في نفس الوقت أكدت النيابة التركية على أنها “أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة”.