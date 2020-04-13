الإمارات تحكم بـ”الإعدام” على ١٥٠٠٠٠ عامل مصري بسبب فيروس “كورونا”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات عن أنها تدرس فرض قيود على استقدام العمالة من الدول، التي ترفض استقبال رعاياها، الذين يتم تسريحهم في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد، كشف عن اجراء “خطير” بحقّ الوافدين المصريين في الإمارات .

ووفقاً لما نشره حساب “بدون ظل” –يعرّف نفسه بأنّه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي – فسيتم انهاء خدمات وابعاد ١٥٠٠٠٠ عامل مصري من جميع امارات الدولة.فيما يُمكن اعتباره حكما بالإعدام على هذا العدد الضخم من الوافدين المصريين .

وتأتي إجراءات الإمارات لإبعاد المسرحين من أعمالهم في القطاع الخاص، في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي شل مفاصل القطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما يعاني العالقون من الوافدين من صعوبات معيشية بالغة، في ظل ارتفاع كلف الحياة في الدولة التي حرصت على دعم مواطنيها وشركاتها في مواجهة أضرار الوباء.