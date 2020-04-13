إلى وزير الزراعة مع التحية.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ربما هذه المرة العشرين التي أنبه فيها إلى اخطبوط الفساد الذي ظل يسهم بشكل كبير في تدمير المزارعين والإنتاج الزراعي المطري في كل عام، هذا الفساد تُشارك فيه بعض مكاتب الزراعة في عدد من الولايات بتزوير أوراق تسجيل أفدنة وهمية على الورق، وموظفين بأفرع البنك الزراعي لهم علاقات واسعة ومصالح مع المزارعين “الوهميين”، ويشارك فيه أيضاً السماسرة ، وتجّار الجاز، وكل هؤلاء يشاركون في تدمير المنتج المحلي ، ولمّا كان نظام الإنقاذ عبارة عن منظومة فاسدة تحمي الفاسدين لم يكن هناك أثرٌ لكتاباتنا إلا بمقدار النظر إليها من زاوية الاستهداف لـ “المشروع الحضاري” المفترى عليه… الآن نجدد الأمل لدى المزارعين الحقيقيين ونبعث بهذه الرسالة إلى وزير الزراعة ونملك الأدلة الكافية لتعزيز زعمنا، لعله يقوم بواجبه الملقى على عاتقه.

صحيح أن الدولة وفي كل عام توفِّر مليارات الجنيهات وآلاف الأطنان من الجازولين، لكن للأسف الدولة نفسها تشارك عبر عدد كبير من موظفيها في إهدار وتبديد التمويل والوقود.. قسط كبير جداً من الجازولين يذهب إلى تجار الجاز، بينما يذهب قسط آخر من مال الدولة المخصص لتمويل المزارعين إلى أرباب تجارة الكسر “الكتفلي” لإدارة العمليات الربوية على نطاق واسع… خطيئة أخرى ترتكبها الدولة عبر بعض الأفرع وهو تأخير التمويل بالنسبة لبعض المزارعين على نحو يُسهم بشكل كبير على تأخير عمليات التحضير والزراعة مما يساعد على فشل الموسم الزراعي بينما تتساهل بعض الأفرع مع السماسرة وتجار الكسر.. أما إذا سأل السيد الوزير كيف يتم ذلك فنقول بالأدلة والوثائق:

يذهب السماسرة والتجار الذين لا علاقة لهم بالزراعة أولاً إلى موظفكم المسؤول بالمحلية أو الولاية المعنية ويسجل مئات أو آلاف الأفدنة ويدفع المعلوم ويحصل بعد الدفع على شهادة “مزورة” من وزارة الزراعة بأن فلان مزارع يمتلك هذا العدد من الأفدنة، وفي الواقع أن فلاناً هذا لا يمتلك ولا فداناً واحداً بل ولا “مَغُورَة” ، لكن ربما يمتلك رصيداً ممتازاً من العلاقات المميزة مع الموظفين في مكاتب الزراعة والمصارف ، ثم يذهب بهذا الورق إلى بنككم المعني بالتمويل فيحصل على كميات كبيرة من الجازولين بسعر ألف ومائتين للبرميل ويقوم ببيعه في السوق السوداء بسعر يصل ألى أكثر من “6” آلاف جنيه فيضطر بعض المزارعين الحقيقيين إلى شراء الجاز منه بالسعر الذي يحدده هو وذلك لتجاوز بعض المتاريس والإجراءات البيروقراطية التي تُقام عن قصد في وجه المنتِج الحقيقي…

وبذات الطريقة يحصل “المزوِّرون” على السلفيات فيقوم بتمويل المزارعين المضطرين، بطريقة “الكتفلي”…وكنموذج فقط لاختبار صحة ادعائي، يمكن للسيد الوزير أن يطلب التقرير الذي أعدته لجان التفتيش بقوى الحرية والتغيير بالدندر قبل بضعة أشهر ليعرف حجم الكارثة والتآمر على المنتج المحلي، حيث كشف التقرير “فضائح” يندي لها الجبين وأثبت أن أغلبية الذين يحصلون على التمويل هم في الأصل سماسرة مُزوَّرون، وتجار كتفلي ولا علاقة لهم بالزراعة، وللأسف الدولة بهذا ترعى النشاط الطفيلي وتدمر المنتج المحلي… نواصل…

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اللهم هذا قسمي فيما أملك.

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله ، وثق أنه يراك في كل حين.