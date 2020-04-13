ألحق السجون يا (السيادي).. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بوادر أزمة وكارثة متوقعة ستحل بسجون الولايات قريباً، ما لم يتحرك المجلس السيادى ويصدر قراراً بالعفو العام لنزلاء الحق العام المستوفين للشروط بسجون الولايات، فما لم يحدث ذلك ستتفاقم الاوضاع من اضرابات وتذمر الى تمرد ربما افضى للاستيلاء على سلاح الجند من قبل النزلاء، او انتهى الامر باطلاق النار عليهم للسيطرة على الاوضاع.

ان قرار المجلس السيادى الذي اطلق بموجبه سراح اكثر من اربعة آلاف من نزلاء سجن الهدى، فتح شهية نزلاء سجون الولايات ازاء الامر وجعلهم يطالبون بشدة باطلاق سراحهم، مشددين على انهم استوفوا الشروط وتنطبق عليهم نفس الشروط التى انطبقت على نزلاء سجن الهدى، وقادت لاطلاق سراحهم بالعفو العام الذي اصدرته الدولة.

ما يجهله اعضاء المجلس السيادى ان السودان لا يعنى الخرطوم فحسب بل كل ولاياته بكل مكوناتها، وتفادياً لحالة الغيرة والاحتقان كان على المجلس السيادى ان يتخذ ذات الخطوة من البداية تفادياً للمشاحنات والاضرابات.

الآن هنالك حالات تململ وتحركات مريبة داخل سجون الولايات، فقبل عشرة ايام في يوم الجمعة دخل مجموعة من نزلاء سجن شالا في حالة اضراب، حيث اضربت اربعة عنابر عن الطعام احتجاجاً على اطلاق سراح نزلاء الخرطوم بسبب انتشار وباء (كورونا) وتجاهل نزلاء الولايات. واحدث اضرابهم بلبلة، فما كان من الوالى الا ان قام فى نفس يوم الاضراب باطلاق سراح (٢٠٤) نزلاء من المحكومين بموجب مخالفة قانون الطوارئ، وعندها فقط استبشر بقية النزلاء خيراً ورفعوا الاضراب وتناولوا وجبة الغداء.

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ايضا هنالك نذر وبوادر كارثة واعمال شغب واضراب عن الطعام يخطط لها نزلاء بسجون ولايات اخرى مثل سجن بورتسودان وسجن نيالا وتوقعات باضراب نزلاء سجن الابيض، الغريب فى الامر ان ادارات السجون والشرطة فى الولايات المعنية كانوا قد أودعوا كشوفات تحوى اسماء النزلاء خاصة نزلاء الحق العام بغرض اطلاق سراحهم، الا ان المجلس السيادى لم يصدر بشأنها قراراً حتى الآن. وكان على المجلس السيادى منذ البداية ان يصدر قراراً شاملاً لكل ولايات السودان وليس الخرطوم فحسب، فسياسة التمييز التى تنتهجها الحكومة فى كثير من الحالات من شأنها اثارة الفتن والبلبلة فى الولايات الاخرى وابداء حالات التململ. واكبر دليل على ذلك ان الولايات كانت صاحبة السبق فى تسيير مواكب منددة بالحكومة ومطالبة باسقاطها، فنفس الشارع الذي حرج لاسقاط البشير ها هو ذا يخرج لاسقاط حكومة قحت، ليس لأن الشعب كيزان كما يدعى بذلك المفلسون والعاجزون عن التفكير، ولكن لأن الشعب جائع والاوضاع متفاقمة، وكل ما يقال من قبل هذه الحكومة لا يخرج عن اطار الوعود والمواضيع الانصرافية.

الشعب يا هؤلاء لا يريد سلطة بقدر ما يريد لقمة العيش، ولا يهمه من يحكم ومن يتولى الحكم بقدر ما يهمه ان يكون حاكمه عادلاً وقادراً على اطعامه ولا يمارس التمييز ضده، فالعدالة التى رفعتم شعارها يجب ان تطبق حتى لا تكون حكومتكم حكومة الشعارات فقط، لا تحدثوا بلبلة فى الولايات فالاوضاع لا تحتمل. وليت حديثي هذا يصل السيادى

كسرة

بالمناسبة اين البرهان وحميدتى وماذا يخطط له الرجلان فى الخفاء؟ افتونا بالله لان اعصابنا اصبحت غير قادرة على تحمل المفاجآت.