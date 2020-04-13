السمؤال ميرغني!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*السمؤال ميرغني!

*يخرج عن صمته ويتحدث بشفافية لفضائية النادي!

*نعم..خرج مدافع الهلال السمؤال ميرغني عن صمته وتحدث بشفافية لفضائية الهلال نهاية الاسبوع الماضي وقال الكثير المتعلق بمسيرته مع الفريق وكشف الكثير من الحقائق التي تطلع عليها القاعدة الجماهيرية للساحرة المستديرة بصورة عامة والهلالية المليونية بصفة خاصة لاول مرة وحقيقة لابد من الاشادة بنهج فضائية النادي وبرامجها المختلفة التي تستضيف من خلالها لاعبي الهلال الواحد تلو الاخر ليعبروا عن دواخلهم من ناحية ويقدموا انفسهم بشكل مختلف خارج المستطيل الاخضر وهي لعمري خطوة تحسب لادارة الفضائية التي تجيد العمل وتعي دورها تماما في تقديم نجوم الفريق الازرق بشكل مغاير خارج الملعب والان تقريبا يلحظ كل عشاق الساحرة المستديرة الفرق بين لاعبي الهلال واندادهم في الفرق الاخرى بما فيها الند التقليدي المريخ حيث يتاكد تماما ان لاعب الهلال مختلف ويستطيع ان يواجه الكاميرا ويتحدث في أي وقت ويقول كل شيء بثبات وهدوء مؤكد ان التربية في النادي الكبير تختلف تماما عن غيرها في الاندية الاخرى وفي مقدمتها المريخ وهذه واحدة من الحقائق التي تثبت وعلي مر التاريخ ان كباتن الفريق القومي والمنتخب الوطني باعمار لاعبيه المختلفة من النادي الازرق!

*نعم..توقفت كثيرا عند حديث لاعب الهلال السمؤال ميرغني الذي يمنحك انطباعا بانه لا يستطيع قول ثلاث اواربع كلمات ولا يستطيع مواجهة الكاميرا وسحرها وقوة شخصيتها التي تجعل الكبار يرتجفون علي مستوى الوزراء والمسئولين والصحافيين والنجوم ، ولكن تابعت لاعب الهلال ووجدته ثابتا وراسخا وفاهما ويعي ما يقول حيث امن علي ثوابت اهمها العلاقة الوطيدة بين لاعبي الهلال والذين يتعاملون كاسرة واحدة يسهر بعضهم مع الم البعض الاخر ويفرح كذلك وقد اشار اللاعب الي بعض الجوانب المهمة والتي تتطلب التوقف عندها كثيرا خصوصا تلك المتعلقة بالمدربين الذين عمل تحت امرتهم وهنا لابد من التوقف عند المدرسة الغانية والمدرب العالمي كواسي ابياه الذي قال عنه اللاعب الكثير واهم تلك الجزيئيات هو قربه من اللاعبين وهي اهم محور يمكن ان يستند عليه المدربون ان ارادوا تحقيق البطولات والالقاب وهي الجزئية التي تقود لمنصات التتويج والتي تستوجب ان تتوقف عندها ادارة الهلال كثيرا وتعمل لاجل الاستفاده من خدمات الغاني مستقبلا في حال فك الارتباط مع كابتن النقر في أي وقت رغم قالناعة بان كابتن الفاتح يقوم بمهامه علي الوجه الاكمل (وهذه سنعود اليها في وقت لاحق باذنه تعالى)ثم اشار اللاعب الي جزئية اخرى لا تقل اهمية عن الجزئية الاولى وهي المتعلقة بتوجيهات المدرب الغاني للاعب محمد حامد التش صعود المدرجات لاجل تقوية عضلاته ما يعني نظرة الغاني العلمية وقدرته علي احداث التغيير المطلوب!

*ثم هنالك جزئية تحدث فيها اللاعب وهي المتعلقة بزميله السابق في الخرطوم ولاعب المريخ محمد حامد التش حيث اشار اللاعب الي قوة ومتانة العلاقة التي تجمعه بزملاء الامس في الخرطوم وزملاء اليوم في منتخبنا الوطني ولكنه قلل من اهمية انتقال التش لصفوف الهلال حيث قال بان فريقه يرتكز علي عناصر علي اعلى مستوى ولا يعتقد بان التش يمكن ان يضيف الكثير لفرقته الحالية رغم تاكيده علي قدرات اللاعب وامكانياته العالية كما تحدث اللاعب في جوانب اخرى عن مدرب المنتخب الوطني الجديد الفرنسي فيلود والذي اشار الي انه مدرب يمتلك قدرات تدريبية عالية رغم قصر فترته التي قضاها رفقة الصقور واشار الي انه أي المدرب الفرنسي قام بتوظيفه في وسط الميدان بدلا من خانته الاساسية في خط الظهر واشار الي انها ربما تكون خانته الجديدة في مقبل الايام وهو عازم علي ان يكون محل ثقة المدرب الفرنسي لمنتخبنا الوطني كما رفض اللاعب الحديث عن المصري حماده صدقي وتحميله مسؤولية الوداع الحزين لابطال القارة الافريقية عقب خسارة امام النجم الساحلي وتعادل بطعم الهزيمة امام الاهلي المصري بامدرمان وامن علي ان الحظ وحده وبعض المشاكل النفسية التي المت باللاعبين هي وراء الوداع الافريقي ولم ينسى اللاعب الحديث عن قصة شطبه من الهلال والتي لم تكتمل واستغرب انها جاءت عقب تدريب عادي مع الفريق قبل ان يبلغه احد اعضاء دائرة الكرة بتراجع الادارة عن شطبه في اليوم التالي..ونعود بحول الله.

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