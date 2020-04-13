الكويت تنفذ أضخم عملية من نوعها في تاريخها… والطيران القطري حاضر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مسؤول كويتي إن بلاده تنفذ اعتبارا من هذا الأسبوع أضخم خطة إجلاء لرعاياها من عدة دول في العالم، في الوقت الذي يتفشى فيه وباء كورونا.

وكشف المسؤول في تصريحات نشرتها صحيفة القبس الكويتية أن الخطة تتضمن إعادة 40 ألف مواطن إلى أرض الوطن، على متن 188 رحلة جوية تبدأ من 16 وحتى 25 أبريل/ نيسان الجاري.

وقال المصدر إنه تم الاتفاق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة وشركة الخطوط الجوية القطرية لإدارة عملية إجلاء المواطنين من الخارج.

وكانت وزارة الصحة القطرية قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 2979.

كما أكدت تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد إلى 7، إضافة إلى 28 حالة شفاء وارتفاع الإجمالي لـ275.

سبوتنيك