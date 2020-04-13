كلام ساي.. بقلم عبد المنعم شجرابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

***صادرت لجنه ازاله التمكين انديه وحدائق ومنتزهات ومنظمات وشركات مثالا لا حصراً منتزه الرياض العائلي وحديقه الطفل المملوكتين لمنظمه الدعوة الاسلاميه ونادي(A. G. C)المملوك لعبدالله البشير شقيق الرئيس المخلوع وصدرت القرارت بايلولة هذه المصادرات وغيرها لوزارة الماليه وتحوطاً من اي اعباء اداريه قد تقع علي الوزاره فلتسارع الوزارة او مجلس الوزراء بتمليك وزاره الشباب والرياضه المنتزه والحديقه والنادي المصادر ولتعلن عن اجراءات (بيع شفيف) للاصول المصادره من آليات وقطع اراضي والله من وراء القصد.

***شخصيا لم اتفاجأ بلقاء او فلنقل (صلح)محمد عثمان الكوارتي ورئيس الهلال اشرف الكاردينال فالخلاف لم يكن يملك في اساسه (اتجاه للريح) بقدر م كان (اعصار) وشواهده (ما ظهر منها وما بطن) تؤكد انه اعصار قام من الارض في (مساحة محدوده) الى الفضاء دور ان يضرب (بالاجناب) ..الصلح خير والمحاكم في الجلسه الاولى عاده ما تطالب (الضدين) بالصلح وتمنحهما فرصه له.. (فالصلح سيد الاحكام) ..نعم (المصافحه او المصالحه) التي تمت خطوة جيده والهلال (ما ناقص مشاكل).

***وصفت اكثر من مره معارضه الهلال بالضعف …وضعفها واضح وضوح الشمس وهي (تجعجع) من يوم الى أخر بسقوط الكاردينال (وبلا سقوط)..لمجلس اداره تراه ضعيفا مبرهنه انها اكثر منه ضعفاً ..معارضه الهلال واساسها تنظيم فجر الغد لا غيره .هذا التنظيم احسبه الان (فص ملح ذاب في الماء) وكيف لا وقد انبنى علي فرد واحد هو الكوارتي (مالك) المال و(ملك) الهجوم علي الكاردينال الامر الذي لا خلاف فيه وبإتفاق كامل عليه ان معارضه الهلال اوصيبت في مقتل وليت الضربه التي اصابتها تقويها ففي قوه المعارضه اياً كانت قوه (لحكومة الهلال).

***لا جديد في وجود مؤسسات بلا مؤسسيه فمؤسسه الرجل الواحد او المؤسسه (المؤسِسه) علي الرجل الواحد باقيه وموجوده ببلادنا سياسياً ورياضياً واقتصاديًا وتنظيم فجر الغد قد يكون اللحظه النموذج الامثل لها فلا مالك مال سيلتزم بأمور التنظيم الماليه بعد الكوارتي ..و اداريا لا سكرتير او امين مال او مكتب تنفيذي معلن من قبل والاهم لا نائب رئيس يخلف الكوارتي ان كان التنظيم جاد في الاستمرايه وزعيمه الكوارتي متجه الى تحالف جديد… فجر الغد في تقديري مات في (الفجر) وقبل (الغد) ولا عزاء لمراهنين راهنوا على الغد دون ان يحسبوا لليوم حساب.

***يستحق الشاب محمد عثمان الكوارتي الشكر الجزيل وهو يتقدم للمصالحه شجاعة لا ضعفا ويستحق السيد رئيس الهلال اشرف الكاردينال الشكر النبيل وهو يستقبل اخيه الاصغر بالاحضان يستحق الرجلان الشكر الانيق والوسيم فصلحهما اعاد الهلال للزمن الجميل وتحديدا للعام 1984عندما اعلن الراحل المقيم احمد عبدالرحمن الشيخ انسحاب مجموعته من داخل الجمعيه العموميه متحدثا بكل (الطيب)عن الزعيم(الطيب) ليتعانق الرجلان ويعلن فوز زعيم الامه بالرئاسه .

(وياهو ده الهلال)

***بهدوء ومن غير انفعال تحتاج بعد الاقلام (استعمال الفرامل) او على الاقل (فرامل يد) فالشارع الهلالي ذكي ولماح وبذاكره حديدية يحفظ ما كتب (امبارح والليله) ليقارنه بما يكتب (بكره)

بهدوء ومن غير انفعال فالقراءات المقدمه لجمعيه الهلال القادمه (كلام ساي) وامر الجمعيه الى حين اشعار اخر يقبل كل (التوافقات والتقاطعات)..جمعيه الهلال القادمه (حتكتل ليها زول) ونتيجتها في تقديري (حتكتل ناس كتار).