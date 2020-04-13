مصالحة كوراتي والكاردينال ،، من الفائز ومن الخسران ؟.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? ضجت الاسافير بالمصالحه التي تمت بين كوارتي والكاردينال ، تلك المصالحه التي خطفت الاضواء من الكرونا وباتت حديث الناس .

▪️تعددت الاراء حول الكاسب و الخاسر من اللقاء .

▪️ حساب الربح والخساره يستدعي التوقف عند اسباب اللقاء و الدعوه له .

▪️تقول معلوماتي ان كردنه لا كوارتي من طلب اللقاء ، حيث ظل الاول يلاحق كوارتي منذ فتره للجلوس معه واخر ذلك الدعوه التي اتت عبر محمود عبد الكريم (موظف عند الكاردينال ومسئول الرياضه بامانة الشباب المحلوله) .

▪️كوارتي رفض كثيراً الجلوس مع كردنه حتي كانت دعوه امس الاول التي تم استدارجه لها استدراجاً حيث كانت الدعوه للقاء اسري وبمنزل احد ابناء الكوارته قبل ان يتفاجأ بدخول الكاردينال .

▪️بدأ كردنه النقاش غاضباً وحاول استفزاز الكوارتي بفرية دعمه مالياً ورد عليه كوارتي بان ما تسلمه (20 الف) كان جزء من مستحقاته على الهلال ابان عمله كمدير كره وليس منه من احد ولا تبرع .

▪️كوارتي رد بهجمه مرتده وذّكر كردنه بالدعم الذي قدمه قبل شهور (مليار و 500 مليون) فصمت كردنه وطأطأ رأسه .

▪️في اللقاء شكى كردنه مما اسماه (اعلام الكوارتي) والهجمات اليوميه عليه مدعياً ان كوارتي يحرض تلك الاقلام لكن كوارتي افحمه مبيناً أن الاقلام اياها لديها موقف سابق منه و كتبت ذلك قبل ظهور تنظيم فجر الغد بكثير .

▪️ردود كوارتي القويه جعلت كردنه ينسحب و يخرج مغاضباً قبل ان يراجع نفسه ويعود ضعيفاً ذليلاً بحديث مجاملات دون نفخه كضابه .

???? نعيد للاذهان تصريح كردنه قبل اسبوعين والذي قال فيه (لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي لن التقي كوارتي)

▪️لا اريد نعت كردنه بالستيني الكضاب ، اترك ذلك لتقيم القراء .

▪️خلال جلسة المواجهه ظل كردنه يتباكى مطولاً مما اسماه اعلام الكوارتي بما يؤكد ان اقلام المعارضه اوجعت الرجل ويؤكد كذلك ان تسجيلات الكاردينال الصحفيه فشلت فشلاً ذريعاً .

▪️خيبة التسجيلات الصحفيه لم تعد سراً فصاحب اي مكتبه يمكن ان يدلك على التوزيع المتراجع و الخيبه الكبيره .

▪️بالمناسبه ما ذنب الهلال ليتحمل خسائر جريدة الهلال !!

▪️اقلام تدافع عن الكاردينال لا الهلال ، لماذا يتحمل جمهور الهلال مرتباتهم !! .

▪️على الكاردينال تأسيس جريده خاصه به ، تطبل له وتسبح بحمده بعيداً عن اموال الهلال .

???? لا حديث لجمهور الهلال الا عن صور (علي عثمان الكوارتي) الذي ظهر في اللقاء باوسع ابتسامه واكبر ضحكه .

▪️كافة الحضور قابلوا الكاميرا بنصف ابتسامه الا علي عثمان الذي كاد الاكثر فرحاً والاكثر التصاقاً بالكارديناز ؤؤ▪️اللهم احصهم عدداً ، واقتلهم بددا ، ولا تبق منهم احدا .