أزمة المحترفين الأجانب تلاحق المريخ

بعد ساعات فقط من خطاب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أرسله للمريخ بشأن مستحقات دونو كوكو ومطالبة اللاعب التوغولي بمبلغ يزيد عن (36) الف دولار.. ارسل الجيش النيجري خطابا يطالب فيه بمستحقاته في صفقة انتقال مجيدو سومانا الذي وقع في كشوفات الفريق موسم 2018 ولم يتسلم ناديه حقوقه وافادت مصادر مؤكدة ان النادي طالب بمستحقاته التي تبلغ (25) الف دولار لتصل مطالبة التوغولي والنادي النيجري الى (60) الف دولار واجبة السداد وهو ما يجعل المريخ امام مرمى عقوبات جديدة قياسا بما حدث في ملفات سابقة فشل المجلس في ادارتها وعجز عن سداد مبالغ ودفع النادي ثمنها عقوبات فيما تكفل بعض ابناء النادي تجنيبه خطر الهبوط بعد ان تكفلوا بدفع مستحقات وارغو.. غارزيتو ونجله وغيرها من مستحقات لينقذوا النادي من خطر حقيقي.

وافادت مصادر بحسب اليوم التالى ان نادي الجيش لن يكون الأخير الذي سيطالب بمستحقاته وسيتبعه لاعبين ووكلاء عطفا على الاسلوب الذي ينتهجه المجلس بالتعاقد مع لاعبين وعدم منح الوكلاء مستحقاتهم ما سيضع النادي في مأزق حقيقي حال تواصلت المطالبات.

* محمد حلفا: أتمنى أن يواصل مجلس المريخ تصعيد شكواه للاتحاد الدولي

قلّل محمد حلفا نائب رئيس اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم السوداني، من خطوة نادي المريخ بشأن الشكوى التي ينوي تقديمها للاتحاد الدولي بشأن جمعية نظامه الأساسي، وقال محمد حلفا إنّه يأمل أنّ يكمل مجلس المريخ شكواه ويدفع بها إلىطفيفا”.

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وجدّد حلفا تأكيّده ببطلان الجمعية العمومية التي أجراها نادي المريخ والخاصة بالنظام الأساسي.

وتابع، يجب إعادة الجمعية العمومية الخاصة بالنظام الأساسي حتى يتمّ الاعتراف بها.

وأفادت مصادر موثوقة أنّ مجلس المريخ شرع في تقديم شكوى ضد اتحاد كرة القدم السوداني إلى”الفيفا” بسبب القرار القاضي بإلغاء الجمعية العمومية الخاصة بالنظام الأساسي.

وقالت المصادر إنّ رئيس نادي المريخ، آدم عبد الله سوداكال كلّف المدير العام، مدثر خيري بصياغة الشكوى والدفع بها إلى”فيفا”.

وأشار إلى أنّ الخطوة لاقت اعتراضًا من ثلاثة أعضاء بالمجلس لرفضهم التصعيد.

وسابقًا، كان نادي المريخ قد دفع بشكوى ضد ثلاثة من قادة اتحاد كرة القدم السوداني بقيادة نصر الدين حميدتي، محمد حلفا، ومحمد جلال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )