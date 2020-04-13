الخارجية تنفي مشاركة قواتٍ سودانية في القتال الدائر في ليبيا

نفت وزارة الخارجية مجدداً مشاركة أي قواتٍ سودانية في القتال الدائر في ليبيا، حول طرابلس أو غيرها.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي بحسب (سونا)، أن السودان على موقفه الثابت بألا حلّ للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار والتوافق بين الفرقاء على معالجة خلافاتهم السياسية بالوسائل السلمية.

Advertisements

وجدد البيان تمسك السودان بمقررات الشرعية الدولية حول ليبيا ورفضه التدخلات الأجنبية في شؤونها الخاصة.

كما ناشد السودان الأشقاء في ليبيا بوقف التصعيد العسكري والاقتتال لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الليبي الشقيق، وحشد الجهود والموارد لمكافحة جائحة كورونا التي تمثل أكبر خطر ماثل تواجهه الإنسانية في الوقت الراهن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)