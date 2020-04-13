وزير الصحة : وصلنا الانتشار المجتمعي لـ(كورونا)

التاريخ: 13-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعلن وزير الصحة الاتحادي، د.أكرم علي التوم، اليوم “الإثنين”، أن السودان وصل مرحلة الانتشار المجتمعي في الإصابة بفيروس كورونا. Advertisements وقال أكرم، في تصريحات صحفية، بحسب صحيفة مصادر إن الحالات الجديدة هي بداية مرحلة الانزلاق للإصابات بفيروس كورونا، منوهاً إلى أن الزيادات الكبيرة في الوباء تشير إلى الوصول لمرحلة الانتشار المجتمعي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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