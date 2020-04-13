بدء عطلة عيد القيامة المجيد للطوائف الشرقية بالأحد

التاريخ: 13-أبريل-2020
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد القيامة المجيد للطوائف الشرقية سوف تبدأ يوم الأحد الموافق التاسع عشر من أبريل الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من الشهر نفسه.
وأعلنت الأمانة بحسب (سونا)، أن العاملين المعنيين سيزاولون أعمالهم بعدها، وفقاً للنظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل بالدولة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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