تدشين المرحلة الثانية لقطار مواصلات الخرطوم

دشن والي الخرطوم، الفريق ركن أحمد عابدون حماد، اليوم “الإثنين”، بحسب صحيفة مصادر المرحلة الثانية للقطار المحلي؛ الذي يعمل في المواصلات الداخلية؛ بالوصول إلى الجيلي “شمال بحري”، في رحلة تجريبية عبر (١٠) محطات، تمهيداً للبداية الرسمية بعد غدٍ “الأربعاء”.

وقال حماد، إن تشغيل قطار الجيلى يأتي في إطار خطة الولاية الرامية لادخال مواعين ذات نقل كبير لتخفيف الزحام وتسهيل حركة المرور بين مركز الولاية وأطرافها. وأعلن الوالي، عن اكتمال المرحلة الثانية بإدخال خطوط سوبا، وجبل أولياء، وإنشاء خطوط إضافية وتكملة المحطات وتركيب البوابات الإلكترونية، بعد أن وصلت المعدات والأجهزة إلى ميناء بورتسودان. وطمأن حماد، المواطنين لدى مخاطبته سكان السقاي “شمال بحري”، أن الولاية ماضية في إنفاذ محاورها الثمانية الخدمية؛ والتي يأتي الريف في مقدمتها، وإكمال المنشآت الصحية والتعليمية والخدمية.

وأوضح أن الولاية وضعت شعاراً للعام الدراسي 2020م- 2021م بتخصيص مقعد وكتاب لكل تلميذ، بالإضافة للأعمال الجارية لإكمال شبكات المياه وزيادة إنتاج المحطات النيلية وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية وترقية الخدمات واصحاح البيئة، وطالب الشباب بالعمل مع الجهات المعنية؛ باعتبارهم وقود الثورة وحملة راية التغيير.

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من جانبه، أكد المدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات، د. حاتم أبوقرون، اكتمال الأعمال الهندسية والفنية بالمحطات الرئيسية وإنشاء خطوط إضافية لمنطقة الحاج يوسف “شرق الولاية”. وقال أبوقرون، إن تشغيل قطار الولاية ساهم بصورة كبيرة في تخفيف حدة المواصلات، مؤكداً أن وزارته تبذل جهوداً مقدرة لاكمال مشارع البنى التحتية بالولاية من تعبيد الطرق وإنشاء الكباري وتشييد المصارف.

من جهته، أعلن مدير مشروع القطار المحلي، المهندس حسن النورابي، عن تدابير احترازية لسلامة الركاب من انتشار فيروس كورونا، بتوزيع الكمامات وتعقيم القطار والمقاعد بعد كل رحلة. وقال النوراني، إن القطار ينقل في اليوم أكثر من (5) آلاف راكب داخل الولاية، مؤكداً سعيهم لزيادة عدد الرحلات اليومية مع هيئة السكة الحديد لسد الفجوة في مواعين النقل والحد من أزمة المواصلات بالولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)