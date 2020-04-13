البرهان يؤكد دعم الدولة لوزارة الشؤون الدينية لتنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية 

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الإثنين 13 أبريل 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعم الدولة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بما يمكنها من القيام بواجبها علي الوجه المطلوب لتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية.
والتقى البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم(الاثنين)، وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح.
وقال مفرح في تصريح صحفي إن اللقاء يأتي في إطار العمل الجاد الذي تضطلع به مؤسسات الفترة الانتقالية ممثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، خلال هذه المرحلة.
وأضاف أن اللقاء تناول قافلة البحر الأحمر لرتق النسيج الاجتماعي وبناء السلام وورشة تدريب الأئمة والدعاة.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء بحث سبل عبور المرحلة المهمة التي تشهدها البلاد من جائحة فايروس كورونا وتعزيز توعية المواطن عبر المساجد ووسائل الإعلام.
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