التاريخ: 13-أبريل-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة تم تأجيل اطلاق حملة (سلعتي) ليوم غد الثلاثاء بسبب دعوة الوزراء لاجتماع عاجل بمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين. وأعلنت وكالة السودان للأنباء أمس الأحد استضافتها منبراً صحفيا واحدا في الثانية من بعد ظهر اليوم الإثنين الثالث عشر من أبريل لمبادرة، (سلعتي( التي تطلقها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع عدد من المنتجين الاساسيين و الوزرات والمؤسسات الوطنية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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