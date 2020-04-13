الكوارتي والكاردينال يطويان صفحة الخلافات

أماط رئيس تنظيم فجر الغد الهلالي، محمد عثمان الكوارتي، بحسب اليوم التالى اللثام عن المصالحة التي جرت”السبت” بينه ورئيس نادي الهلال، أشرف سيد أحمد الكاردينال والتي أعلن خلالها طيّ صفحة الخلافات والعمل يدًا واحدة مستقبلاً.

وقال الكوارتي في تصريحٍ ، إنّ الخطوة تأتي في إطار لمّ الشمل الهلالي، معلنًا عن مدّ أيديهم بيضاء لكلّ من يرغب في خدمة وإعلاء راية الهلال في جميع المحافل.

Advertisements

و”السبت”، طوى رئيس نادي الهلال، أشرف سيد أحمد الكاردينال، ورئيس تنظيم فجر الغد الهلالي، محمد عثمان الكوارتي صفحة الخلافات بينهما، بعد مبادرة برعاية رجل الأعمال عمر النمير في حضور عددٍ من الرياضيين أبرزهم نائب رئيس اتحاد كرة القدم المحلي بالخرطوم جمال الكيماوي.

وكشف الكوارتي عن عدم تراجعه عن الثوابت التي أعلنت سابقًا، والتي تمّ الاتفاق عليها في تنظيم فجر الغد الهلالي أبرزها ضرورة الإصلاح وقيادة الهلال إلى الأمام في جميع المناشط.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )