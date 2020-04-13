أصحاب المخابز يستعجلون الصناعة في تطبيق الوزن

التاريخ: 13-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أستعجل عدد من أصحاب المخابز بولاية الخرطوم تحدثوا لـ(السوداني ) امس ، وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ وتطبيق قرار زيادة وزن الخبز الجديد (80) جراما واستخراج المنشور وتسليمه للمخابز للبدء في الوزن الجديد لعدم مخالفة قرار الوزارة قبل استلام المنشور، مشيرين لتسهيل الوزن الجديد صناعة الخبز ويوفر للمواطن وقتا بدلا من الصفوف . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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