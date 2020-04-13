السلطات تغلق سوق صابرين

أغلقت السلطات الصحية بمحلية كرري بحسب سونا سوق صابرين والوحدة الإدارية وذلك بعد أن تم تعقيمه بمادة الكلور للتصدي لجائحة فايروس كورونا .

Advertisements

ووقف الأستاذ بابكر الرضي علي المدير التنفيذي لمحلية كرري يرافقه بعض المسؤولين بالوحدة الإدارية على عملية الإغلاق والتأكد منها، مشيراً إلى أنه لابد من إغلاق سوق صابرين والوحدة الإدارية للكثافة الكبيرة للمواقع التجارية والازدحام وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطن تحسباً لفايروس كورونا .

من جانبه أكد مدير وحدة سوق صابرين الإدارية الأستاذ آدم أبكر أحمد بأن إغلاق سوق صابرين والوحدة الإدارية لمدة 72 ساعة اعتباراً من اليوم الاثنين يأتي تأكيداً للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )