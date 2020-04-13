والي الخرطوم يدعم مبادرة تعقيم وتطهير كل أرجاء الولاية

أكد والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد المكلف دعمه لمبادرة الصناعات الدفاعية لتعقيم وتطهير كل أنحاء ولاية الخرطوم تحسباً لكورونا .
وأثنى الوالي خلال لقائه اليوم وفد المنظومة برئاسة المهندس بشرى فضل المنسق العام للمنظومة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بحضور أمين عام حكومة الولاية محمد مصطفى قسم الله أثنى على الشراكة بين الولاية والمنظومة في تطوير وتحديث وتوفير آليات التخلص من النفايات ووجه بتكوين لجنة مشتركة بين الولاية والمنظومة لتنفيذ الحملة الكبرى لتطهير وتعقيم الولاية .
من جهته أكد بشرى فضل استعداد المنظومة لتسخير كل امكانياتها لولاية الخرطوم في أعمال التعقيم والتطهير حيث تقوم المجموعة بإنتاج المطهرات والمعقمات والإسعافات وأجهزة التنفس الصناعي والماسح الحراري وقد تم الاتفاق على اجتماع موسع ينعقد بعد غد الأربعاء بمشاركة كل الجهات المعنية للإعداد للحملة الكبرى.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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