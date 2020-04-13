السيادي: الإفراج عن نزلاء سجن كوبر مسألة وقت

التاريخ: 13-أبريل-2020
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قالت عضو مجلس السيادة عائشة موسى بحسب السودانى إن قضية الإفراج عن نزلاء سجن كوبر، مسألة وقت نظرًا لأن معظم القضايا تخضع لقوانين للحقين العام والخاص، مما يجعل الفصل فيها يخضع للدراسة والتحليل والتقييم مع النائب العام.
و وعدت عائشة خلال تفقدها سجن كوبر اليوم، النزلاء بالمتابعة اللصيقة والشخصية والعمل بالسرعة المطلوبة للإفراج عنهم، و دعت نزلاء سجن كوبر بالتحلي بروح الصبر والحكمة والعقل والعمل على سيادة حكم القانون.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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