وزيرة الشباب والرياضة: شرعنا في إجراءات القبض على مدير المدينة الرياضية

التاريخ: 13-أبريل-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة كشفت وزيرة الشباب والرياضة المهندسة ولاء البوشي عن مواصلة سياستها الرامية لمحاربة أوكار الفساد داخل الوزارة وملاحقة كافة المفسدين الذين لديهم اختلاسات وتجاوزات مالية. وأكدت ولاء بحسب صحيفة المجهر، أن الوزارة شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية للقبض على المدير التنفيذي للمدينة الرياضية. Advertisements وأعلنت عن فتح عدد من ملفات الفساد من بينها قضية بطولة (الشان) وبيع ملعب الطائرة الشاطئية وتحويله إلى صالة أفراح (صالة دينار الملكية) والمدينة الرياضية وقصر الشباب والأطفال ووكالة السفر الخاصة بالوزارة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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