عاجل.. رسالة هامة للطلاب المصريين العالقين بالسودان

الإثنين 13 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه فيما يخص الاستفسارات الواردة إليها بخصوص العالقين من الطلبة المصريين فى السودان، فإن مصر أعادت 2000 طالب من طلاب الثانوية العامة الدارسين هناك.

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وأشارت عبر منشور لها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه الحدود البرية والجوية مغلقة حاليًا ولم يتم حتي الآن تحديد تاريخ محدد لفتحها، مشيرة إلى أن حظر التجول داخل السودان يبدأ منذ السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءا ويشمل منع السفر بين الولايات السودانية.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم نصائح للطلاب المصريين العالقين بالسودان مطالبة إياهم بتسجيل بياناتهم فى السفارة المصرية بالخرطوم حتى يتم التواصل معاهم فور إعلان فتح الحدود البرية، مشددة على ضرورة الإلتزام بالتواجد داخل مقار الإقامة الخاصة بهم حفاظا على سلامتهم.

وأكدت الوزيرة علي ضرورة عدم الانسياق وراء الأشخاص ممن يطلبون الأموال لعودة الطلاب المصريين بالخارج عن طريق نقاط مرور غير شرعية ما يعرضهم للخطر.