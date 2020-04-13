عاجل.. دعم خاص من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسودان

الإثنين 13 أبريل 2020

كتب وكالات

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان بتوريد وتركيب أجهزة كمبيوتر محمولة ومنشأتين للتداول عن بعد لضمان استمرار المكاتب الحكومية السودانية الرئيسية في العمل مع مراقبة المسافات البعيدة.

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وذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا" - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه يمكن الآن للمكاتب والموظفين الاتصال عن بُعد، واستضافة اجتماعات افتراضية متعددة في وقت واحد، لتقليل الاتصال وازدحام المكاتب، وذلك في إطار خطط مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان سيلفا راماشاندران "نحن نبحث بشكل عاجل عن كيفية مساعدة الآخرين، فالحكومة والمكاتب على مستوى الدولة تدعم وزارة الصحة وغيرها بمساعدة قصيرة وطويلة المدى لمواجهة فيروس كورونا".

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان أنه اتخذ إجراءات سريعة للاستجابة للفيروس، تشمل دعم حكومة السودان في التأهب ومعالجة أي آثار اقتصادية واجتماعية محتملة طويلة الأجل.