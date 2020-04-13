عاجل.. ثلاث شكاوي ضد الهلال وصلت الي الفيفا

الخليج 365 : دفع نبيل الكوكي مدرب الهلال السابق بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي مطالباً بمستحقاته المالية التي لم يتسلمها حتى لحظة مغادرته السودان وفشلت بعدها محاولاته في الوصول لحل مع النادي.وأفادت مصادر موثوقة أن الكوكي دفع بشكوى رسمية “للفيفا” رفقة الجزائريين بلعويدات وشهاب بن فرج..وكان الثنائي قد هددا مجلس إدارة النادي قبل أن يتقدما بشكوى رسمية.

ويواجه الأزرق خطر عقوبات مغلظة حال لم يتمكن من الوصول لتسوية بشأن مستحقات الثلاثي.

وكان الهلال قد تعرض لعقوبة هي الأولى من نوعها بالدوري السوداني بخصم (6) نقاط من رصيده الموسم الماضي. المادة السابقة نجم الفلاح عطبرة يحترف في الدوري التنزاني المقالة القادمة أسرار لقاء الكاردينال والكوارتي

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