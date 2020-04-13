نجم الفلاح عطبرة يحترف في الدوري التنزاني

الخليج 365 : قالت مصادر موثوقة لـ (سودانا فوق) ان نجم الفلاح عطبرة حسن شيخ الدين (بوغبا) سوف ينتقل في فترة التسجيلات القادمة الي نادي من،أندية المقدمه في الدوري التنزاني لكرة القدم واشارت ذات المصادر ان لاعب فريق سيمبا التنزاني شرف شيبوب هو من رشح نجم الفلاح،عطبرة إلى اللعب في الدوري التنزاني حيث وصفه باللاعب المدهش وصاحب المهارات العالية وعلمت (سودانا فوق) ان علاقة صداقة تجمع شيبوب بلاعب الفلاح عطبرة. المادة السابقة منبر صحفي لمبادرة سلعتي المقالة القادمة عاجل.. ثلاث شكاوي ضد الهلال وصلت الي الفيفا

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