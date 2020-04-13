مصادر تكشف عن مجموعة إجرامية بشارع النيل تنتحل صفة قوات نظامية

كشفت مصادر عن انتحال أفراد مسلحين لصفة نظاميين بالجيش بشارع النيل كانوا يقفون بالقرب من جامعة الخرطوم المنطقة المعروفة بـ”كولومبيا” مساء أمس الأول (السبت) ويتعرضون للمركبات المارة ليلاً بالسؤال والتفتيش.

وتعرض أمس الأول (السبت) عدد من الصحفيين بعد نهاية الدوام في طريقهم إلى شرق النيل إلى مضايقات وألفاظ نابية من مجموعة ادعت بأنها قوة عسكرية تعمل في تنفيذ أوامر حظر التجوال الذي أعلنته الحكومة، وطلبت المجموعة تصريح المرور وبعد تسليمها له أبدت عدم اعترافها به وتمسكت بعدم تحرك العربة التي تقل الصحفيين، وبعد مشادات كلامية وتقديم إثبات الهوية سمحت لهم بالمغادرة.

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وبحسب صحيفة المجهر، شك الصحفيون في المجموعة وأبلغوا ضابط الارتكاز بنقطة تالية برتبة نقيب بالجيش بالحادثة، وأبلغ سكرتير تحرير صحيفة المجهر “عادل مهدي” الضابط بأن أفراداً مخمورين يرتدون زياً رسمياً تعرضوا للعربة التي تقلهم إلى أماكن سكنهم، وبعد تحرٍ اكتشف الضابط بعد وصوله لمكان الحادثة أن هذه القوة لا تتبع لكافة الأجهزة النظامية وأنها تقوم بعمل إجرامي، وتحركت قوة من الاستخبارات العسكرية وضبطت أحد أفرادها ولاذ الآخرون بالفرار وتجري ملاحقتهم للقبض عليهم ومحاسبتهم.

وتتقدم المصادر بشكرها للاستجابة السريعة من الدورية، واعتبرت أن هذا الموقف يؤكد مسؤولية القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى للحفاظ على استتباب الأمن وحماية المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)