شاب يلقي مصرعه على يد أب وابنه

التاريخ: 13-أبريل-2020
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لقى شاب مصرعه بعدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسده على يد أب وابنه، إثر خلافات أسرية دارت بينهم بالشارع العام منطقة شرق النيل، وقال المصدر إن نقاشاً أسرياً دار بين المجني عليه والمتهم الأول، وأثناء ذلك قام المجني عليه بضرب المتهم الأول على يده بالساطور، مما أثار ذلك حفيظة الآخر، ومن ثم احتدم النقاش بينهما، وتحول إلى معركة بينهم، حيث استل المتهم الأول سكينه وسدد للمجني عليه (12) طعنة، فارق على إثرها الحياة.
وأشار المصدر إلى أن المتهم الثاني – وهو والد المتهم الأول – قام بضرب المجني بالعصاة، وفور تلقي الشرطة بلاغ بالجريمة تحركت قوة من أفرادها، برفقة تيم مسرح الجريمة لتقصي الحقائق.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، باشرت الشرطة الإجراءات الفنية اللازمة، وبموجب أورنيك 8 جنائي أرسل الجثمان للمشرحة، لمعرفة أسباب الوفاة، ووضعت الشرطة الابن و والده رهن الاعتقال، وباشرت الشرطة تحرياتها، ودون بلاغ بالواقعة بقسم شرطة حلة كوكو تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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