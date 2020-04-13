مقتل شاب على يد آخر بسبب هاتف

التاريخ: 13-أبريل-2020
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دونت شرطة الحاج يوسف بلاغاً تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، في مواجهة شاب اعتدى على آخر طعناً بالسكين أثناء محاولة المجني عليه خطف هاتف المتهم بالشارع العام بمنطقة الحاج يوسف الوحدة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإنه أثناء سير المتهم بالشارع العام بمنطقة الوحدة بالحاج يوسف، حضر المجني عليه وحاول أخذ هاتف المتهم والهروب، إلا أن المتهم أوقف المجني عليه ودار بينهما نقاش، وتحول إلى شجار، على أثره استل المتهم سكينه وسدد طعنة للمجني عليه، وأسقطه قتيلاً.
وفور تلقي الشرطة بلاغاً عن الحادث، هرعت قوة إلى مسرح الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأرسل الجثمان المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وتم القبض على المتهم، ودونت الشرطة في مواجهته بلاغاً، ومازالت الشرطة تواصل تحرياتها في القضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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