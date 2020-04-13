عاجل.. أنباء عن ظهور 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتوقعات بحظر تجوال كامل

التاريخ: 13-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت مصادر موثوقة عن أنباء بإكتشاف (9) إصابات جديدة بفايروس كورونا، (3) منهم يشتبه أنها إنتقلت مجتمعياً، أخذت عيناتها في أيام مختلفة. Advertisements ووفقاً للمصادر بحسب “موقع السوداني”، فإن فترة الخطر لإنتشار المرض في السودان من (13 – 23) من أبريل الجاري، ويعد الآن في وضع آمن، و أوضاع مستقرة، مقارنة بما كان متوقع، لجهة أن المتوقع كان إصابة (30) شخصاً في الفترة من (30) مارس و حتى (13) أبريل الجاري. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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